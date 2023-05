COMPLET – Mystères en herbe Centre VAL DE LOIRE, 7 août 2023, CHAILLES.

COMPLET – Mystères en herbe 7 – 11 août Centre VAL DE LOIRE Sur inscription. Tarif à partir de 445,60 €

Cette semaine tu vas devenir un artiste et/ou un jardinier en herbe.

L’écologique, la nature et les arts n’auront plus aucun secret pour toi. Et en plus tu vas pouvoir partager toutes tes expériences.

Dans cette expérience, tu y mettrais quoi ?

Une pointe de nature, deux doigts de solidarité, un brin de curiosité, un océan de rigolades, un petit bout de sens, un grand morceau d’innocence, un soupçon de mystère, une marmite de découvertes, une pincée de biodiversité, une touche de couleur, une poignée de numérique et une bonne dose de créativité …

Tu obtiendrais … ?

Une aventure incroyable au cœur de la nature, ou tu vas pouvoir partager techniques et découvertes, développer ta créativité et découvrir le monde qui nous entoure.

Baladi’cyclette

« Les petits ateliers du Repaire » (ateliers jardinage et numérique)

Les bords de Loire, inscrit au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO, ses mystères et ses richesses + pêche et observation.

Jardinage pédagogique au jardin « Le champ du Rossignol », pour découvrir la biodiversité

Cuisto and coe (animations cuisine)

« Les petits ateliers du Léz’arts » (ateliers arts et culture, découvertes et créations)

Découverte des jeux vadrouilles

Geocaching // cistes

Explore les étoiles

Fiesta Boum, veillée feu de camp

Nuit en tipi (selon les envies)

Colo Apprenante : Un label amusant et évident:

Les activités dominantes tournent autour du conte (de ce Comte qui ne savait pas compter), de la lecture, de l’écriture, de l’imaginaire, de la découverte, du calcul, du vivant, du monde qui nous entoure…

Chaque séjour ayant plus ou moins ses particularités, nous avons choisi d’aborder en priorité :

Le développement durable et la transition écologique ;

Les arts et la culture

Les activités physiques et sportives

La science, l’innovation, le numérique

Au travers des activités, nous nous appuyons sur les compétences du socle commun, pour utiliser une partie des 4 langages, soit : langue française, langues vivantes étrangères ou régionales, langages mathématiques, scientifiques et informatiques, langages des arts et du corps. Nous utiliserons les principes de la pédagogie différenciée afin de permettre à chaque enfant de s’épanouir à son rythme et en considération de ces besoins, en lui proposant des situations d’apprentissage et des outils variés

Centre VAL DE LOIRE 1 rue des Maisons Brûlées

Centre VAL DE LOIRE 1 rue des Maisons Brûlées

Les Champs Fleuris » », 41120 CHAILLES CHAILLES Centre-Val de Loire

Situés à 4,5 km de Blois, à proximité des bords de la Loire et de la Loire à vélo, ce centre est implanté sur un site exceptionnel de 1 hectare, sur lequel sont aménagés poulailler, chèvrerie, clapiers à lapins, observatoire à oiseaux et jardin pédagogique.



On y trouve également des aménagements sportifs (basket, volleys, boulodrome, ping pong), un espace pour les jeux de ballon ainsi que des bacs à sable.



Les enfants seront installés dans des chambres de 2 à 8 lits réparties dans 3 bâtiments appelés Maisons (112 lits au total).

Ils pourront bénéficier de 4 salles d’activités, de 2 salles d’animation/ateliers, et pour les repas, d’une salle restauration avec véranda et vue panoramique sur le parc, lorsqu’ils ne mangent pas dehors sous le grand pommier.



Notre centre est le lieu idéal pour découvrir les richesses du Val de Loire. Route : autoroute A10 sortie 17 Blois, puis direction Amboise/Montrichard/Chaumont-sur-Loire



Train : gare de Blois-Chambord à 5 km, TER depuis la gare de Saint-Pierre-des-Corps ou d’Orléans



Avion : aéroport de Tours 60km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:00:00+02:00 – 2023-08-08T00:00:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T16:00:00+02:00

