GRANDCAMP-MAISY Destination Normandie ! centre UNCMT « Les quiéri quiérettes » à Grandcamps Grandcamp-Maisy, 8 juillet 2023, Grandcamp-Maisy. Destination Normandie ! 8 – 17 juillet centre UNCMT « Les quiéri quiérettes » à Grandcamps A partir de 180 € 15 jeunes de 11/15 ans accompagnés de 3 animateurs participeront à ce séjour qui se déroulera dans le Calavados dans la région de la Normandie. Le groupe séjournera au centre UNCMT « Les quiéri quiérettes » à Grandcamps en pension complète

Lors de ce séjour, diverses activités vont être proposées aux enfants, des activités culturelles, régionales, de loisirs, nature … En étant en Normandie, nous allons profiter du littoral pour faire découvrir aux enfants des activités nautiques telles que la pêche à pied, visite du Mont Saint Michel, visite de l’usine de Caramel, paddle, aile de traction, balade en bateau, visite du port de pêche, Bayeux aventures, équitation… L’équipe d’animation est composée d’animateurs chevronnés qui ont plusieurs années d’expérience dans l’animation.

A Marquise, il s’agit de développer une dynamique collective permettant d’améliorer l’environnement éducatif et la réussite pour les jeunes. Pour cela 3 objectifs principaux :  Permettre la socialisation et l’accès des enfants et des jeunes à l’apprentissage de la citoyenneté : *en les amenant au respect de l’autre dans son individualité, son intégrité et ses différences

*en développant en eux une attitude responsable envers eux-mêmes et les autres  Créer autour d’eux, un environnement sécurisant, favorisant leur épanouissement physique et moral  Permettre à tous les jeunes, l’égalité d’accès aux pratiques culturelles, sportives et récréatives centre UNCMT « Les quiéri quiérettes » à Grandcamps Quai crampon 11450 Grandcamp Maisy Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0321871121 »}, {« type »: « email », « value »: « mc.politiquedelaville@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

