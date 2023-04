Séjour Saint-Thois : Sensibilisation à la nature Centre Ty Forn Saint-Thois Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Thois

Séjour Saint-Thois : Sensibilisation à la nature Centre Ty Forn, 21 août 2023, Saint-Thois. Séjour Saint-Thois : Sensibilisation à la nature 21 – 25 août Centre Ty Forn Séjour coûtant par enfant et facturer aux familles selon le quotient familial, le reste à charge étant pris à hauteur de 80 % dans le cadre du dispositif des colos apprenantes et 20 % par la structure organisatrice. Pendant cinq jours, les enfants font pouvoir découvrir les joies de la nature et du sport, dans un environnement naturel, à travers des activités ludiques et adaptés à leurs âges. Deux demi-journées consacrées au sport par la découverte du tir à l’arc et de l’accrobranche et seront encadrées par un animateur qualifié. Le séjour sera rythmé par différents temps de vie en collectivité, de découvertes, de promenades et de jeux sportifs et coopératifs, dans ce cadre naturel exceptionnel. Centre Ty Forn st-thois Saint-Thois 29520 Manoir Nevez Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « poleenfance.afrplouarzel@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:00:00+02:00

2023-08-25T07:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00 sensibilisation nature

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Saint-Thois Autres Lieu Centre Ty Forn Adresse st-thois Ville Saint-Thois Departement Finistère Age min 7 Age max 12 Lieu Ville Centre Ty Forn Saint-Thois

Centre Ty Forn Saint-Thois Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thois/

Séjour Saint-Thois : Sensibilisation à la nature Centre Ty Forn 2023-08-21 was last modified: by Séjour Saint-Thois : Sensibilisation à la nature Centre Ty Forn Centre Ty Forn 21 août 2023 Centre Ty Forn Saint-Thois Saint-Thois

Saint-Thois Finistère