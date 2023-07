Disjoncté #5 – Festival de musique sans électricité Centre Touristique du Coiroux Aubazines, 2 septembre 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Cette année, on retrouve le principe d’origine, avec un festival gratuit et ouvert à tout le monde.. Il y aura à manger et à boire sur place, sans file d’attente cette fois-ci !

Comme d’habitude, c’est 100% sans électricité ;

Comme d’habitude, ça se passe au lac du Coiroux ;

Comme d’habitude, la programmation est secrète !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 02:00:00.

Centre Touristique du Coiroux

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This year, we’re back to the original principle, with a free festival open to everyone… There will be food and drink on site, and no line-ups this time!

As usual, it’s 100% electricity-free;

As usual, it takes place on the Lac du Coiroux;

As usual, the program is a secret!

Este año volvemos al principio original, con un festival gratuito y abierto a todos… Habrá comida y bebida in situ, ¡y esta vez sin colas!

Como siempre, 100% sin electricidad;

Como de costumbre, el festival se celebra en el lago de Coiroux;

Como siempre, el programa es secreto

Dieses Jahr gibt es wieder das ursprüngliche Prinzip, mit einem kostenlosen Festival, das für alle offen ist. Es wird vor Ort Essen und Trinken geben, diesmal ohne Warteschlangen!

Wie immer ist es 100% stromlos ;

Wie immer findet es am Lac du Coiroux statt ;

Wie immer ist das Programm geheim!

