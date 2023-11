Exposition « Enfantillages. Peintures de pouëts et autres amusettes » Centre Tignous d’art contemporain Montreuil, 17 novembre 2023, Montreuil.

Exposition « Enfantillages. Peintures de pouëts et autres amusettes » 17 novembre 2023 – 6 janvier 2024 Centre Tignous d’art contemporain Entrée libre

Avec l’exposition Enfantillages, Antonin Louchard réveille, de façon délicieusement nostalgique, l’enfant qui somnole en chacun·e de nous. À travers un flux d’images qui surprennent, dérangent, amusent et émeuvent, l’artiste nous livre, en peinture, son interprétation des jouets qu’il a collectés au fil des ans. Ces fétiches qu’il reproduit, décontextualisés et agrandis, nous mettent au plus près de ces visages et de ces corps qui nous étonnent et nous bouleversent par leur humanité. Cassés, fatigués, usés par le passage du temps, ils nous regardent avec bienveillance et nous renvoient à notre humaine condition. Ils suggèrent aussi un monde où l’homme ne laisserait derrière lui que les traces d’un passage éphémère fait de débris de plastique et de celluloïd. Ils nous renvoient enfin à notre propre enfance, passée au filtre d’une mémoire sélective, parfois trompeuse, souvent jubilatoire.

Centre Tignous d'art contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil

