Rencontre publique « Art, sociologie, sport de haut niveau » avec Loïs Szymczak, Gary Hunt et Benoît Hachet Samedi 16 septembre, 15h30 Centre Tignous d’Art Contemporain Entrée libre, sur inscription

Artiste et plongeur professionnel, Loïs Szymczak invite son binôme de compétition Gary Hunt, champion du monde de plongeon de haut et vol, et Benoît Hachet, sociologue et professeur agrégé à l’EHESS à croiser les disciplines, art, sport et sociologie autour du plongeon dans une rencontre-discussion.

Centre Tignous d’Art Contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 75020 Quartier de Charonne Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ http://www.facebook.com/CentreTignousdartcontemporain;https://www.instagram.com/centre.tignous.a.c/ [{« type »: « link », « value »: « https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=8148 »}] Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs, notamment les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Montreuil. Métro : Ligne 9 – Station Robespierre

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

