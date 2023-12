Atelier création d’une fresque Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Atelier création d’une fresque Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau, 13 janvier 2024, Landerneau. Atelier création d’une fresque Samedi 13 janvier 2024, 10h30 Centre Théo le Borgne, Landerneau Gratuit pour les adhérents (Adhésion : 15 €) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 L’atelier parent-enfant de janvier est consacrée à la peinture. Nous créerons une fresque. Un bon

moyen d’apprendre des nouveaux mots en breton.

Atelier animé par Ninnog. Samedi 13 Janvier

10h-11h30

Centre Théo Le Borgne – Landerneau

Gratuit pour les adhérents (Adhésion : 15 €)

inscriptions/ infos: delphine@tiarvrolandernedaoulaz.bzh Centre Théo le Borgne, Landerneau 1 rue du Docteur Pouliquen 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ninnog@tiarvrolandernedaoulaz.bzh »}] [{« link »: « mailto:delphine@tiarvrolandernedaoulaz.bzh »}] Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landerneau Autres Code postal 29800 Lieu Centre Théo le Borgne, Landerneau Adresse 1 rue du Docteur Pouliquen 29800 Landerneau Ville Landerneau Departement Finistère Lieu Ville Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau Latitude 48.450238 Longitude -4.245486 latitude longitude 48.450238;-4.245486

Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/