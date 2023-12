Atelier décorations de Noël Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Venez fabriquer des décorations de Noël à mettre dans le sapin.

Atelier animé par Delphine du centre de Loisirs Ti Al Lamponed

On note la date du prochain atelier dès maintenant, le 13 janvier avec Ninnog

Samedi 16 Décembre

10h-11h30

Centre Théo Le Borgne – Landerneau

Gratuit pour les adhérents (Adhésion : 15 €)

inscriptions/ infos: delphine@tiarvrolandernedaoulaz.bzh Centre Théo le Borgne, Landerneau 1 rue du Docteur Pouliquen 29800 Landerneau

