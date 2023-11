Club de lecture – Avec Paskal Kervio Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Club de lecture – Avec Paskal Kervio Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau, 7 décembre 2023, Landerneau. Club de lecture – Avec Paskal Kervio Jeudi 7 décembre, 18h30 Centre Théo le Borgne, Landerneau Gratuit pour les adhérents (adhésion 15€) Rencontre en breton avec Paskal Kervio pour échanger sur son livre « Texuë, tasmant kastell Brest”

Edition : Keit Vimp Bev

Résumé :

– Un fantôme ! Il y a un fantôme dans le château !

Est-ce que j’ai bien entendu ? En me penchant par la fenêtre, j’aperçois de nombreux Brestois qui descendent

