Club de lecture – Avec Jorj Abherve-Gwegen Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau, 8 novembre 2023, Landerneau.

Rencontre en breton avec Jorj Abherve-Gwegen pour échanger sur son livre “Morlenn”

« Morlenn » – édition An Alarc’h

Vous êtes sûrement déjà allé à Brest et vu la rade qui va jusqu’à Plougastell et même jusqu’à la presqu’île de Crozon. Que c’est beau et apaisant !

Mais, qui se souvient des combats de la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulés dans cet endroit si magique ?

Avec ce livre, vous serez amené à suivre Anton Ruellan dans les souvenirs de sa jeunesse. Une histoire dure et émouvante Jorj Abherve-Gwegen, et qui mérite son prix de l’avenir de la langue bretonne !

Echange en breton

Centre Théo le Borgne, Landerneau 1 rue du Docteur Pouliquen 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T19:30:00+01:00

