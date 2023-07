STUDIO ACADÉMIE CENTRE THALIE Bois, 21 juillet 2023, Bois.

STUDIO ACADÉMIE 21 – 31 juillet CENTRE THALIE 885

– En Mix, encadré(e)s par un DJ professionnel, Apprendre à mixer sur du matériel professionnel de DJ pour transformer des morceaux ou créer les siens: il s’agira de choisir le rythme, les instruments, découvrir les réglages techniques comme le beatmatching, les cuts, le flanger… lors des créations de morceaux ou en live set.

– Intégrer un crew pour répéter des chorégraphies de Hip-Hop originales, avec des ateliers artistiques complets : battles, coupoles, locking et popping, n’auront plus de secret pour nos hip hopeurs.

– En Chant, encadrés par un(e) artiste professionnel(le), les jeunes choisiront les chansons qu’ils souhaitent répéter parmi un répertoire de chansons actuelles, rock, jazz, RnB, découvriront les bases de la technique vocale, de la pratique du chant au micro, du placement dans l’espace….

– S’investir dans l’atelier Mangas comme de vrais professionnels dans la création et la réalisation d’un manga. Apprendre les différentes étapes de la réalisation d’un manga : écriture du scénario, réalisation de planches, techniques à la plume, composition de la bande-dessinée…

– Réaliser en Cinéma, un court-métrage, un clip, des fausses pubs, des interviews ou un reportage… en découvrant les différentes étapes de la réalisation d’un film : choix du sujet, langage de l’image, échelle des plans, effets spéciaux, cadrage et prises de vue en manipulant les caméras.

En demi-groupe ou groupe entier, les jeunes disposeront d’une demi-journée par jour au minimum avec leur intervenant artistique. Spectacle mêlant toutes les disciplines, le dernier soir, dans la salle du centre.

Autres activités : Journée à Royan pour détente et plage, activités manuelles et d’expression, grands jeux dans le parc…

Chaque journée se termine par une veillée animée.

CENTRE THALIE 17240 Bois 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.thalie.eu »}, {« type »: « email », « value »: « infos@thalie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147663138 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.thalie.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T18:30:00+02:00

DJ Mix Hip Hop

THALIE