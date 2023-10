Stages de padel Centre Tennistiques Pierre de Coubertin Rond point des sports Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Pas-de-Calais Stages de padel Centre Tennistiques Pierre de Coubertin Rond point des sports Le Touquet-Paris-Plage, 23 octobre 2023, Le Touquet-Paris-Plage. Le Touquet-Paris-Plage,Pas-de-Calais .

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . .

Centre Tennistiques Pierre de Coubertin

Rond point des sports

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-09-11 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Autres Lieu Centre Tennistiques Pierre de Coubertin Rond point des sports Adresse Centre Tennistiques Pierre de Coubertin Rond point des sports Ville Le Touquet-Paris-Plage Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Centre Tennistiques Pierre de Coubertin Rond point des sports Le Touquet-Paris-Plage latitude longitude 50.51881;1.595512

Centre Tennistiques Pierre de Coubertin Rond point des sports Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le touquet-paris-plage/