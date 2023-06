SAINT-NÉCTAIRE – Petits fermiers Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet Saint-Nectaire, 13 août 2023, Saint-Nectaire.

SAINT-NÉCTAIRE – Petits fermiers 13 – 19 août Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet

MINI FERME ET POTAGER –

Pour que les enfants développent un peu plus chaque jour une relation avec les animaux présents sur le centre en répondant à leurs besoins. Soins, alimentations, nettoyage des enclos… Mais aussi qu’ils puissent récolter les fruits, légumes et aromates de saison pour pouvoir les proposer au cuisine durant le séjour.

PONEYS INITIATION –

Nous t’apprendrons à t’occuper des poneys, les préparer et à les faire avancer dans un lieu sécurisé, la carrière.

DÉCOUVERTE DE LA NATURE ENVIRONNANTE –

Grâce à de nombreuses activités organisées par l’équipe d’animation : Création de cabane, course d’orientation, parcours du combattant, olympiade, chasse au trésor, ateliers d’aventurier. (reconnaître les traces des animaux en forêt, apprentissage divers sur la faune et la flore locale )

Activtiés complémnetaires grands jeux collectifs, et journées à thèmes dans le parc arboré du centre, sans oublier des grand jeux.

Et les animateurs te réservent également plein de surprises !

De quoi passer de bonnes vacances !

BAIGNADE EN PISCINE –

Faire des jeux, se détendre, et ce en toute sécurité car dans cette piscine tout le monde à pied.

Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet Chemin du Viginet, 63710 Saint-Nectaire Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T08:30:00+02:00 – 2023-08-13T20:00:00+02:00

2023-08-19T08:30:00+02:00 – 2023-08-19T20:00:00+02:00

Temps Jeunes