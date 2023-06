VACANCES DU COEUR – Natation et Ferme Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet Saint-Nectaire Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Nectaire VACANCES DU COEUR – Natation et Ferme Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet Saint-Nectaire, 22 juillet 2023, Saint-Nectaire. VACANCES DU COEUR – Natation et Ferme 22 juillet – 2 août Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet COURS DE NATATION – Une première immersion dans le monde aquatique pour te familiariser avec l’eau au travers de divers jeux. Une fois la confiance établie, des premiers rudiments de nage te seront prodigués, et progressivement tu pourras acquérir une autonomie grandissante. Cette approche a lieu dans la piscine du centre sous la conduite et les conseils de notre maître-nageur. MINI FERME ET POTAGER – pour que les enfants développent un peu plus chaque jour une relation avec les animaux présents sur le centre en répondant à leurs besoins. Soins, alimentations, nettoyage des enclos… Mais aussi qu’ils puissent récolter les fruits, légumes et aromates de saison pour pouvoir les proposer au cuisine durant le séjour. DÉCOUVERTE DE LA NATURE ENVIRONNANTE – grâce à de nombreuses activités organisées par l’équipe d’animation : Création de cabane, course d’orientation, parcours du combattant, olympiade, chasse au trésor, ateliers d’aventurier. (reconnaître les traces des animaux en forêt, apprentissage divers sur la faune et la flore locale ) Et les animateurs te réservent également plein de surprises !

De quoi passer de bonnes vacances ! Centre Temps Jeunes – Manoir le Viginet Chemin du Viginet, 63710 Saint-Nectaire Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T08:30:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

2023-08-02T08:30:00+02:00 – 2023-08-02T22:00:00+02:00

Age min 6 Age max 12

