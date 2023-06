VACANCES DU COEUR – Multi Activités Centre Temps Jeunes – Domaine de la Presqu’île Portivy, 16 août 2023, Portivy.

COURS D’ANGLAIS : Grâce à nos enseignants qualifiés et dynamiques, vous découvrirez l’anglais à travers des activités ludiques. Vous aurez l’occasion de développer vos compétences en compréhension orale, en expression écrite, en vocabulaire et en grammaire, tout en vous familiarisant avec la culture anglophone. Préparez-vous à des moments d’apprentissage stimulants et enrichissants qui vous permettront de communiquer en anglais avec confiance et plaisir.

EXCURSION A BELLE-ILE EN MER : Des dunes de sable fin aux falaises sculptées ou encore les vallons ombragés, Belle-Île offre un spectacle remarquable. L’occasion de flâner et découvrir un site hors du temps, où tu te prendras, le temps d’une journée, à jouer les Robinsons de l’île.

CHAR A VOILE : Séance sur les plages à proximité ou sur le centre, encadré par des moniteurs diplômés d’état, tu pourras dompter le vent et faire le plein de sensations !

BALADE À VÉLO : La balade à vélo à Quiberon offre une variété d’itinéraires adaptés à tous les niveaux de compétence, des cyclistes débutants aux plus expérimentés. Les jeunes pourront explorer lesmerveilleuses plages de sable fin, les criques isolées, les falaises impressionnantes et les paysages côtiers à couper le souffle.

MISE A DISPOSITION :

Accès aux multiples terrains sportifs, piscine sur place et accès plage depuis le centre.

D’un parc à vélo, d’une grande salle de spectacle avec matériel pédagogique à disposition, mise à disposition de baby-foot, tables de ping-pong, barbecue et tout autre service que possède le centre.

Sans oublier les journées à thème, les grands jeux, veillées, balades sur la plage, soirées festives et baignade à volonté.

HÉBERGEMENT :

Cap sur Quiberon…Le centre bénéficie d’une situation exceptionnelle sur la Presqu’île de Quiberon entre la baie et l’océan. Avec son parc de 6 hectares et son accès direct à la plage, le centre dispose de terrains de sports collectifs (basket, volley, foot), de 6 salles d’activités et d’une grande salle sonorisée, équipée de jeux de lumière pour les soirées festives ! Les jeunes sont hébergés en mobil-homes. Les duvets sont fournis. Les repas sont confectionnés sur place par notre cuisinier, l’occasion de goûter aux spécialités bretonnes.

ENCADREMENT :

1 adulte pour 8 jeunes ,1 directeur BAFD, 1 animateur titulaire du PSC1, 1 surveillant de baignade et des animateurs spécifiques pour les activités de voile.

FORMALITÉS :

Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques à réaliser en piscine.

Sport, mer, surf, plage

Centre Temps Jeunes – Domaine de la Presqu'île Rue des Deux Mers, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Portivy 56510 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T08:30:00+02:00 – 2023-08-16T20:00:00+02:00

2023-08-27T08:30:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00

Temps Jeunes