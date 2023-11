Colloque « Sphères, entre Ciel et Terre » Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette, 24 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

De 1590 à 1759, la « Leçon de la sphère » (Collège Saint Antoine, Lisbonne) fut un haut lieu du dialogue sciences, philosophie et théologie, dans le contexte de la culture portugaise ciselée par l’influence des trois monothéismes, de la métaphysique grecque et des nouvelles découvertes. Cette journée cherchera à en retrouver l’esprit et la dynamique pour le XXIe siècle à travers des interventions s’enracinant dans l’histoire, la philosophie, l’architecture, la physique, les mathématiques, et en dialogue avec la métaphysique et la spiritualité.

PROGRAMME :

9h30 | Ouverture sous le haut parrainage de José Maria Costa Eng., Secrétaire d’État à la Mer, Portugal.

9h40 | Présentation de la journée et du Centre Teilhard de Chardin

Dr. Carlos Pereira, linguiste (Université Sorbonne Nouvelle) et Pr. Éric Charmetant, philosophe (Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris).

10h00 | « Histoire et actualité de la « Leçon de la sphère » au Collège jésuite de Lisbonne (1590-1759) »

Pr. António Trigueiros SJ (Universidade de Lisboa Centro de Estudos Clássicos / Revista Brotéria).

11h00 | « L’explosion de la sphère absolue. La dissidence morphologique entre Dieu et Monde»

Pr. Peter Sloterdijk, philosophe (Staatliche Hochschule fürGestaltung, Karlsruhe / Akademie der Künste, Berlin).

12h30 | Pause déjeuner

14h00 | « Espace, lumière et architecture du Centre Teilhard de Chardin »

Visite et discussion avec l’architecte Jean-Marie Duthilleul.

15h00 |« Sciences, philosophie et théologie – les figures d’un dialogue »

Pr. Dominique Lambert, philosophe et physicien (Université de Namur /Académie Royale de Belgique).

16h00 |« Géométrie et mystique chez Grothendieck »

Pr. Laurent Lafforgue, mathématicien (Huawei Technologies France, médaille Fields).

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin, 91190 GIf-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:30:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

Teilhard de Chardin Science