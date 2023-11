L’actualité de la pensée de Teilhard de Chardin Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette L’actualité de la pensée de Teilhard de Chardin Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette, 23 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. L’actualité de la pensée de Teilhard de Chardin Jeudi 23 novembre, 19h00 Centre Teilhard de Chardin Gratuit sur inscription Alors qu’elle date de la première moitié du XXème siècle, l’œuvre du P. Teilhard de Chardin (1881-1955) propose des pistes fécondes pour appréhender la complexité de notre monde et les menaces dont elle est porteuse.

Dans son ouvrage Le phénomène humain, le côté visionnaire de Teilhard avait marqué la génération des années 1950-60, en permettant à de nombreux chrétiens de dire leur foi dans des termes cohérents avec les avancées scientifiques. Aujourd'hui, sa pensée se révèle de nouveau féconde pour apporter une espérance face aux crises actuelles. Dominique Lambert et Thierry Magnin, membres de notre conseil scientifique, nous proposerons de revisiter l'œuvre du P. Teilhard de Chardin à la lumière des questions contemporaines. Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin, 91190 GIf-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

