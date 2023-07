Visite du Centre Teilhard de Chardin Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Visite du Centre Teilhard de Chardin Samedi 16 septembre, 14h00 Centre Teilhard de Chardin

Venez découvrir et visiter le Centre Teilhard de Chardin à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine.

Inauguré en juin dernier, le centre est un lieu de dialogue entre sciences, technologies, sciences humaines, philosophie et spiritualité, dans un bâtiment à l’architecture novatrice conçu par l’agence Duthilleul, au cœur du quartier de Moulon.

14 h : présentation des activités du Centre par Dominique Degoul sj, directeur du Centre Teilhard de Chardin

En continu, tout l’après-midi : Visites libres du Centre, une exposition sur Pierre Teilhard de Chardin, sa vie et son œuvre, présence de sculptures de Marie Odile Lafosse-Marin

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://www.centreteilharddechardin.fr/ Situé sur le plateau de Saclay, au cœur de l’un des plus grands pôles mondiaux de la recherche scientifique, le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre Sciences, Philosophie et Spiritualité.

Il procède d’une initiative commune à la Compagnie de Jésus et aux diocèses de Paris, Evry, Nanterre et Versailles.

Tourné vers le monde de l’enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l’entreprise, le Centre Teilhard de Chardin cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et techniques contemporaines.

Il est également un lieu de vie spirituelle, accueillant les activités des communautés chrétiennes étudiantes, et offrant à ceux qui le souhaitent un lieu de ressourcement et de prière. Parking SILO de Moulon, RN 118, arrêt de bus Joliot-Curie (lignes 9, 11, 91-06, 91-10, S9)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Centre Teilhard de Chardin