Ventes de composteurs 2023-2024 6 novembre 2023 – 26 juin 2024 Centre Technique Municipal Sur réservation, 72h avant maximum

Vous disposez d’un jardin ou d’un espace extérieur, n’attendez plus, faites votre compost vous-même ! Vous contribuerez ainsi à réduire le tonnage global de déchets collectés chaque année, mais également les émissions de gaz à effet de serre liées à leur transport et à leur traitement.

Utiliser ses déchets de cuisine (épluchures…) et de jardin (branchages…) pour fabriquer du compost qui servira à enrichir le sol de son jardin ou la terre de ses plantes en pots, c’est possible avec un composteur individuel.

Centre Technique Municipal 208 rue d'Antran, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T12:00:00+01:00 – 2023-11-06T16:30:00+01:00

2024-06-26T12:00:00+02:00 – 2024-06-26T16:30:00+02:00

Composteur