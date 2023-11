PERMANENCE DU RECYCLORIUM Centre Technique Municipal Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

PERMANENCE DU RECYCLORIUM
Samedi 25 novembre, 10h00
Centre Technique Municipal

RDV au Centre Technique Municipal Chaque 4e samedi du mois, le Recyclorium (activité de recyclerie/ressourcerie) situé à Ambarès-et-Lagrave, vous accueille. Cette collecte nomade est destinée aux objets qui peuvent avoir une seconde vie et exclut les déchets « textile » ainsi que les « meubles imposants » pour des questions de stockage. Toute personne déposant les articles est accompagnée dans le tri des objets qu’il apporte pour créer un véritable parcours pédagogique. Centre Technique Municipal avenue victor hugo carbon-blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

