Permanence du recyclorium Centre Technique Municipal, 19 novembre 2022, Carbon-Blanc. Permanence du recyclorium Samedi 19 novembre, 09h30 Centre Technique Municipal Collecte nomade Centre Technique Municipal avenue victor hugo carbon-blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/environnement/permanence-du-recyclorium.html »}] VENEZ DÉPOSER VOS OBJETS POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE ! Chaque 3e samedi du mois, le samedi matin de 9h30 à 11h30, le recyclorium vous accueille au Centre Technique Municipal, avenue Victor Hugo.

> Ouverture à partir du samedi 19 novembre 2022 Plus d’informations sur le site de la ville en cliquant ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:30:00+01:00

2022-11-19T11:30:00+01:00

