Hauts-de-Seine Portes ouvertes des serres municipales Centre technique municipal Bourg-la-Reine, 16 septembre 2023, Bourg-la-Reine. Portes ouvertes des serres municipales Samedi 16 septembre, 10h00 Centre technique municipal Portes ouvertes des serres municipales Dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, l’horticulture est prépondérante à Bourg-la-Reine qui, sur les 178 hectares de sa superficie totale, compte plus de la moitié consacrée à la culture des fleurs (44 hectares) et à l’arboriculture (48 hectares). Les serres d’Armand Millet, spécialiste de la violette ou celles des rosiéristes Jacques Margottin et Ferdinand Jamin ont largement contribué à la reconnaissance internationale de cette activité emblématique. Héritée de cette tradition, les serres municipales de la Ville accueillent les plantations destinées à embellir la ville : 700 m² répartis en une serre chaude (à 15°) pour la protection et la conservation des plantes et des semis, et trois tunnels de production de plantes annuelles et bisannuelles. Guidés par les passionnés qui en ont la charge, vous découvrirez la variété des plantations et des espèces cultivées. Centre technique municipal 29 rue de la Bièvre 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 41 61 Le Centre Technique Municipal (CTM) est constitué de deux pôles : environnement et bâtiments. Il comprend plusieurs serres et différents ateliers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

