Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » Samedi 16 septembre, 10h00 Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » Visites commentées du centre technique : dans le cadre du World Clean Up Day découvrez le métier du nettoiement ainsi que l’évolution des techniques et du matériel. Les agents du Centre vous proposeront également un « baptême » de balayeuse ! Centre technique métropolitain propreté urbaine « Le Bêle » 66 rue de bêle nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Jean-Félix Fayolle Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre technique métropolitain propreté urbaine "Le Bêle" Adresse 66 rue de bêle nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Centre technique métropolitain propreté urbaine "Le Bêle" Nantes

Centre technique métropolitain propreté urbaine "Le Bêle" Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/