Apprendre les gestes du jardinage Samedi 4 novembre, 09h00 Centre Technique Horticole Sur inscription, gratuit

Le service Espaces Verts de la Ville de Nevers vous accompage dans l’apprentissage du jardinage. Au programme, rempotage de jeunes plants, bouturage et plantations de jeunes plants.

Vous pourrez également visitez le jardin pédagogique et en apprendre plus sur les actions misent en oeuvre par le service pour optimiser la biodiversité sur le site.

Activité réservée à un public adulte.

Centre Technique Horticole Boulevard du Grand Pré des Bordes, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « espaces.verts@ville-nevers.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

Jardinage Atelier