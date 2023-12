WE INSIST! Jazz et solidarité avec les musicien.ne.s ukrainien.ne.s Centre Tchèque de Paris Paris, 15 décembre 2023 18:00, Paris.

WE INSIST !

Jazz et solidarité avec les musicien.ne.s ukrainien.ne.s

La soirée jazz en trois parties – une exposition, une présentation du magazine de jazz ukrainien MELOPORT et un concert – invite les amateurs de jazz à partager des moments d’amitié, de passion pour la musique et de solidarité avec les musiciens ukrainiens. Point d’orgue du festival Jazzycolors du Forum des instituts culturels étrangers, cet événement aura lieu au Centre tchèque de Paris le vendredi 15 décembre 2023.

À partir de 13h00 – Exposition

Jazzmen ukrainiens en temps de guerre

En 2014, de nombreux musiciens ukrainiens ont rejoint l’armée pour défendre leur pays contre l’agresseur. Ils seront encore plus nombreux en 2022. Ils ont mis de côté leurs instruments de musique pour pouvoir jouer après la guerre dans une Ukraine démocratique et indépendante, créer de nouvelles musiques et poursuivre un dialogue actif avec des représentants d’autres cultures.

Ce projet photographique vise à raconter l’histoire des musiciens de jazz qui ont rejoint les forces armées ukrainiennes et la défense territoriale.

19h00 – Présentation

du magazine de jazz ukrainien MELOPORT invité par le magazine français CITIZEN JAZZ

En présence de Kateryna Ziabliuk, rédactrice en chef de MELOPORT, Oleksii Karpovitch, co-rédacteur en chef de MELOPORT, et Matthieu Jouan, directeur de la publication de CITIZEN JAZZ

Le magazine Meloport — www.meloport.com — est une plateforme ukrainienne d’information sur le jazz et les musiques improvisées. Membre, comme Citizen Jazz — www.citizenjazz.com —, du groupe de magazines de jazz européens réunis sous l’égide de l’EJN — l’Europe Jazz Media Group — il participait au chart mensuel et proposait un disque de jazz, souvent ukrainien, pour la sélection européenne.

Comment éditer un magazine qui parle de jazz, alors que les missiles pleuvent et qu’il faut s’engager militairement pour défendre le pays ? Comment publier un magazine quand la rédaction est décimée, quand les locaux ne sont plus opérationnels ?

C’est en se souvenant du geste de l’équipe du quotidien Libération qui avait invité l’équipe de Charlie Hebdo à s’installer dans leurs locaux pour préparer la sortie du numéro spécial que l’équipe de Citizen Jazz a eu l’idée de proposer à Meloport de préparer un numéro spécial qui serait édité et publié par Citizen Jazz, en lieu et place d’un numéro habituel.

L’équipe de Meloport est répartie dans plusieurs pays d’accueil, séparée et pas aussi connectée qu’en temps de paix. Aussi, de mails en visio, de France à la Pologne en passant par d’autres pays d’Europe que la sécurité empêche de nommer, nous avons réussi à programmer un sommaire et commander des articles, des illustrations. L’équipe de Meloport ne souhaitait pas ne parler que de la guerre, aussi propose-t-elle des entretiens avec et des chroniques de disques. Mais le cœur du sujet est bien de raconter comment se vit le jazz en Ukraine depuis février 2022.

19h30 – Concert de jazz

Kateryna Ziabliuk (piano)

Patrycja Wybrańczyk (batterie)

Sakina Abdou (saxophone)

À l’invitation de Matthieu Jouan, directeur de la publication de CITIZEN JAZZ, Kateryna Ziabliuk, pianiste de jazz et rédactrice en chef de MELOPORT, la batteuse Patrycja Wybrańczyk (Pologne) et la saxophoniste Sakina Abdou (France) se retrouveront au Centre tchèque de Paris, au cœur de Saint-Germain, pour clôturer le festival Jazzycolors du FICEP dans le rythme de la solidarité.

Festival Jazzycolors

Né d’une initiative du Centre tchèque de Paris il y a 21 ans, le Festival Jazzycolors s’est tout de suite voulu comme un espace partagé entre des pays souhaitant présenter l’actualité de leur scène jazz nationale dans des lieux de vie culturelle à Paris. Une manière de passer une frontière sans encombre en franchissant le seuil d’un centre, d’un institut culturel ou d’une ambassade.

L’accessibilité des artistes qui se produisent font de ce festival un lieu de rencontre inégalable avec des musiciens venus éblouir leurs audiences d’un aperçu musical de leur culture. Invités de leur pays, ils viennent porter, par l’excellence musicale, leur message commun, celui de l’échange culturel, de la rencontre au-delà de la ligne de partage, entre l’ancien et le nouveau, la tradition et l’exploration, l’étrangeté et le familier.

Les partenaires du projet

Citizen Jazz

Meloport

Institut ukrainien

FICEP et son festival Jazzycolors

Centre tchèque de Paris

Europe Jazz Network

AJC

Donos Kulturalny

