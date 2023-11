Jazzycolors – GANI JAKUPI CONNECTIONS Centre Tchèque de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jazzycolors – GANI JAKUPI CONNECTIONS Centre Tchèque de Paris Paris, 1 décembre 2023, Paris. Jazzycolors – GANI JAKUPI CONNECTIONS Vendredi 1 décembre, 20h00 Centre Tchèque de Paris Tarifs : 7 et 5 euros – Achat de billets uniquement sur place CB non acceptée Jazzycolors – GANI JAKUPI CONNECTIONS avec FÉLIX, RAMADANI, PUKL, GASPAR, OTTO Cet ensemble musical est une formation “à géométrie variable”, configurée autour des compositions de Gani Jakupi, pour qui le jazz est avant tout un point de rencontre de divers langages musicaux, une connexion, une sorte de world music avec de solides racines balkaniques. Centre Tchèque de Paris 18 rue Bonaparte Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/gianni-jakupi-connections »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:45:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:45:00+01:00

