Braderie de livres de la rentrée 2023 16 et 17 septembre Centre tchèque de Paris entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à la traditionnelle braderie de livres dans notre cour. Venez chiner des romans, des livres pour enfants, des beaux livres…

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 0153730022 http://paris.czechcentres.cz/ https://www.instagram.com/centretchequeparis/?hl=fr;https://www.facebook.com/CzechCentreParis;https://twitter.com/Centretcheque;https://www.youtube.com/channel/UCFE09FH2QGzod94UTdKiwCw Le Centre tchèque de Paris fait partie du réseau des Centres tchèques, qui sont une organisation de contribution du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque. Il a pour mission de présenter la culture tchèque en France sous toutes ses formes. En ses murs, il organise trois à cinq évenements par semaine ; par an, il organise ou participe à l’organisation, en son bâtiment et hors ses murs, de près de deux-cents événements (expositions, concerts, projections de cinéma, soirées littéraires, conférences…). En 2001, il a fondé son propre club de jazz, le Paris-Prague jazz club, et en 2002, le Festival international Jazzycolors. En 2002, il a pris part à la création du Forum des Instituts Culturels de Paris FICEP, une association unique au monde réunissant plus de cinquante centres culturels en une base pérenne, avec l’objectif de mettre en valeur la promotion de la diversité culturelle, au-delà de la diplomatie classique et des accords bilatéraux. En collaboration avec le FICEP, en 2013, le Centre tchèque de Paris a introduit le projet de la Nuit de la littérature en France. Par ailleurs, le Centre tchèque de Paris collabore avec certaines des plus importantes institutions culturelles de France, comme par exemple le Centre Pompidou, le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, le Forum des images, Paris Photo, Paris Design Week, l’École normale supérieure de Musique-Alfred Cortot et bien d’autres.

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

