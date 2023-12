Pot de bienvenue – Exposition – 31/12/2023 Centre station Aragnouet, 31 décembre 2023, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 17:00:00

fin : 2023-12-31 17:30:00

Pot d’Accueil de bienvenue offert par la station, nos animateurs vous invitent à partager un bon moment pour fêter votre arrivée! et visiter l’exposition de l’instant!

Un moment de partage durant lequel notre fantastique équipe d’animateurs présentera les animations et activités que tout un chacun pourra réaliser durant son séjour aux sports d’hiver. Ceci autour d’un verre en dégustant des friandises salées!.

.

Centre station PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



