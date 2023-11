Exposition L’Art au Sommet à Courchevel – Jiménez Deredia Centre station à Courchevel et domaine skiable sommet Vizelle et sommet Biollay Courchevel, 3 décembre 2023, Courchevel.

Courchevel,Savoie

L’art s’expose au sommet à Courchevel! La 15ème édition fait la part belle aux sculptures monumentales et oeuvres originales de Jiménez Deredia, sur les pistes et en station..

2023-12-03 fin : 2023-04-21

Centre station à Courchevel et domaine skiable sommet Vizelle et sommet Biollay

Art on display at the summit of Courchevel! The 15th edition features monumental sculptures and original works by Jiménez Deredia, both on the slopes and in the resort.

¡Arte expuesto en la cumbre de Courchevel! La 15ª edición presenta esculturas monumentales y obras originales de Jiménez Deredia, tanto en las pistas como en la estación.

Kunst wird in Courchevel auf dem Gipfel ausgestellt! Die 15. Ausgabe des Wettbewerbs zeigt monumentale Skulpturen und Originalwerke von Jiménez Deredia auf den Pisten und im Ort.

Mise à jour le 2023-11-17 par Mairie de Courchevel