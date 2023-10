Cet évènement est passé Aubrac aventure Centre ST URCIZE SAINT URCIZE Catégorie d’Évènement: SAINT URCIZE Aubrac aventure Centre ST URCIZE SAINT URCIZE, 17 juillet 2023, SAINT URCIZE. Aubrac aventure 17 – 27 juillet Centre ST URCIZE Sur inscription. Tarif à partir de 924,00 € Un groupe (6-14 ans) pratiquera : la cani-rando pour une approche de l’animal autrement, l’escalade sur structure naturelle, le tactical archery game pour apprendre la tactique et la rapidité, l’accrobranche, la course d’orientation, l’accrobranche… Un autre groupe (10-14 ans) pratiquera la découverte de la pêche : pêche au carnassiers, pêche à la truite, pêche au coup, pêche à la mouche… pour faire découvrir aux enfants les différents types de pêche. Les deux groupes auront en commun les temps de vie quotidienne, les grands jeux et les veillées.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire » Centre ST URCIZE 15 Rue du Comte Robert 1er, 15110 SAINT URCIZE SAINT URCIZE Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=15A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Le centre de St Urcize, dans le Cantal, est implanté au cœur du village du même nom. C’est une structure à taille humaine avec une capacité d’accueil de 58 places. Les chambres sont composées de 4 à 6 lits avec salle de bain attenante. Deux salles d’activités, une salle de restauration, une salle informatique sont à disposition de nos petits vacanciers. Le centre est également équipé en vidéoprojecteur, WIFI? carabines laser, pas de tir…



Dans la cadre de la lutte contre le COVID 19 nous avons mis en place un protocole destiné à garantir la sécurité de chacun. Ci-après quelques unes des mesures adoptées :

– limitation du nombre d’enfants dans les chambres,

– adaptation des activités, de l’hébergement, de la restauration,

– acquisition de matériel : essuie mains à usage unique, gels hydro alcoolique, masques, gants, désinfectants virucides…

– recrutement d’animateurs supplémentaires,

– renforcement de l’équipe technique,

– application systématique des gestes barrière,

– fonctionnement en petits groupes tout au long du séjour,

– formation des équipes à la mise en place de ces mesures… Route : A75 sortie 28, Saint-Flour ; puis suivre Chaudes-Aigues Saint-Urcize (40 min) – A75 sortie 35, Aumont-Aubrac ; puis suivre Nasbinals Saint-Urcize (30 min)



Train : Clermont-Ferrand à 150 km, St Flour à 49 km, Aumont Aubrac à 27 km



Avion : Aéroports de Rodez à 80km, d’Aurillac à 93 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

