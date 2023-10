Des sons dans la ville Centre sports et loisirs La Roche-sur-Yon, 30 octobre 2023, La Roche-sur-Yon.

Des sons dans la ville 30 octobre – 3 novembre Centre sports et loisirs De 20 à 50 euros en fonction du quotient familial.

Ce deuxième séjour sera orienté sur l’offre culturelle existante en ville, à la Roche-sur-Yon, et plus précisément autour de la radio, tout en favorisant l’apprentissage des mobilités urbaines (à pied, bus, train…).

Ainsi ce séjour permettra :

• D’inciter les enfants à s’ouvrir aux différentes offres culturelles possibles dans une ville, notamment auprès d’une radio locale.

• De découvrir différentes formes d’arts (arts adio-visuels, médias et communication).

• D’amener les enfants à se déplacer de manière autonome dans la ville, trouver leurs repères.

• Nous travaillons pour donner l’envie aux enfants de découvrir différentes pratiques culturelles accessibles.

Tout en respectant le rythme de vie des enfants, le séjour s’articulera entre :

 Des activités d’apprentissage par le faire ensemble, l’idée étant de faire en sorte que les enfants puissent apprendre de nouvelles compétences, complémentaires à celles vécues sur les temps scolaire, en faisant ensemble, en coopérant, en découvrant ensemble, en expérimentant collectivement.

 Des animations plus récréatives et ludiques favorisant le jeu collectif et la relation à l’autre.

Centre sports et loisirs 50, impasse Joseph Guillemot, 85000 la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « francas85@francas-pdl.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251622194 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T18:00:00+01:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00

arts déplacement

Francas de Vendée