Séjour nature Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Séjour nature Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap, 24 octobre 2022, Méjannes-le-Clap. Séjour nature 24 – 28 octobre Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap

16€ adhésion familiale ou 10€adhésion individuelle. reste pris en charge par l’Etat.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur mi Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Mejannes le clap Méjannes-le-Clap 30430 Gard Occitanie Séjour de 5 jours a Méjannes le Clap.

L’objectif du séjour est de proposer des activités de découverte de la faune et de la flore de notre région.

Réaliser un inventaire des animaux ,insectes,végétaux et minéraux ,tout en pratiquant des activités sportives.

Favoriser l’autonomie des enfants en les rendant acteurs de leur vie quotidienne.

Proposer de changer les habitudes alimentaires dans un centre labellisé ecocert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00 randogps.net

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Autres Lieu Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Adresse Mejannes le clap Ville Méjannes-le-Clap Age minimum 6 Age maximum 10 lieuville Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Méjannes-le-Clap Departement Gard

Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Méjannes-le-Clap Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mejannes-le-clap/

Séjour nature Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap 2022-10-24 was last modified: by Séjour nature Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap 24 octobre 2022 Centre sportifs dépatemental Méjannes le clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

Méjannes-le-Clap Gard