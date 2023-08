Le Grand Forum Associatif & Sportif 2023 Centre Sportif Nelson Mandela Sarcelles, 10 septembre 2023, Sarcelles.

Le Grand Forum Associatif & Sportif 2023 Dimanche 10 septembre, 10h30 Centre Sportif Nelson Mandela Entrée libre

L’événement incontournable de la rentrée.

Le Grand Forum Associatif & Sportif 2023, qui se tiendra le dimanche 10 septembre 2023 au Stade Nelson MANDELA à Sarcelles, promet d’être une journée riche en découvertes et en animations. Cet événement festif mettra en avant la diversité des associations Sarcelloises, qui seront présentes pour vous faire découvrir leurs missions et actions dans différents secteurs tels que la solidarité, l’environnement, l’action sociale, la défense des droits, la culture, la formation, l’insertion professionnelle, le bien-être, l’éducation, le sport, l’entraide, l’humanitaire, la vie locale, la citoyenneté, et les loisirs.

Les temps forts.

La journée sera rythmée par de nombreuses animations et démonstrations proposées par les associations. À noter que pour cette édition, une ferme pédagogique sera présente, offrant aux visiteurs une expérience enrichissante en lien avec la nature et les animaux.

La solidarité sera également mise en avant avec une buvette solidaire, où vous pourrez vous restaurer tout en contribuant au financement d’un projet solidaire porté par une association.

L’histoire racontée par ses habitants.

Vous aurez également l’occasion de vous plonger dans l’histoire du sport à travers une exposition sur les Jeux Olympiques, intitulée « Histoire, Sport et Citoyenneté ». Une autre exposition vous fera découvrir le Quartier des Flanades, permettant ainsi de mieux comprendre la vie locale et les enjeux de la région.

L’édition 22 à la loupe.

Le Grand Forum Associatif & Sportif a déjà connu un grand succès en 2022 avec plus de 3 000 visiteurs et la participation de plus de 100 associations. En outre, l’événement a proposé plus de 20 animations sportives et 10 démonstrations scéniques.

En somme, cet événement s’annonce comme une journée conviviale et enrichissante, permettant aux habitants de Sarcelles de découvrir la richesse du tissu associatif local et de participer à des animations variées. Que vous soyez passionné de sport, engagé dans une cause solidaire ou simplement curieuse de mieux connaître votre ville, le Grand Forum Associatif & Sportif 2023 est un rendez-vous à ne pas manquer !

Parmi les partenaires de l’événement, la Ville de Sarcelles sera représentée par plusieurs services et actions, tels que la Direction des Affaires Culturelles, le Comité de femmes citoyennes et la Webradio. Cela permettra aux visiteurs d’entrer en contact avec les services municipaux et de mieux comprendre l’engagement de la ville envers ses habitants.

Centre Sportif Nelson Mandela avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

2023-09-10T10:30:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Ville de Sarcelles