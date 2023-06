« Landes Emotions » Centre Sportif l’Isle Verte – Soustons, 7 août 2023, Soustons.

« Landes Emotions » 7 – 12 août Centre Sportif l’Isle Verte – 500€

Ce séjour veut permettre à 12 jeunes Lourdais-es de découvrir l’environnement maritime et la ville de Soustons au travers de différentes actions :

– Animations nautiques,

– Actions de sensibilisation,

– Animations culturelles.

Les déplacements liées à ces animations seront organisés à vélo et à pied, dans le but de permettre aux jeunes de mieux appréhender cet environnement, et de mieux le respecter.

Cet expérience sera surtout l’occasion pour les jeunes de gagner en « Autonomie » et de « Vivre Ensemble ».

Centre Sportif l’Isle Verte – Avenue de Labouyrie – 40140 Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sebastien.larralde@ville-lourdes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:00:00+02:00

2023-08-12T09:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:30:00+02:00

découverte mer