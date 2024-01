Inscriptions à la Course du Printemps Centre sportif les Pyramides, Voisins-le-Bretonneux, dimanche 24 mars 2024.

Inscriptions à la Course du Printemps Les inscriptions sont ouvertes ! Dimanche 24 mars, 09h30 Centre sportif les Pyramides, Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T09:30:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:30:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

‍♀️Inscription à la Course du printemps ‍♂️

La 42ème édition de la Course du Printemps de Voisins-le-Bretonneux sera aux couleurs des Jeux Olympiques, elle aura lieu le 24 mars 2024.

❗️Les inscriptions sont ouvertes !

15km ou 6km pour les adultes avec seulement 2km de route !

La nouveauté de 2024 : une course en relais (2x2km) pour les collégiens par équipe de 2.

‍♂️Les enfants du CP au CM2 arboreront, quant à eux, des foulards aux couleurs des jeux Olympiques.

Nous vous attendons nombreux au départ pour cette belle édition !

Tarifs :

17€ pour le 15km

9,5€ pour le 6 km

Gratuit pour les – de 18 ans

Ouvert à tous (pour les enfants, être résidant de l’agglomération de SQY)

Inscription ici : Onsinscrit.com

Renseignements :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

