Marché de Noël Centre sportif les Pyramides, Voisins-le-Bretonneux, 9 décembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Marché de Noël 9 et 10 décembre Centre sportif les Pyramides, Entrée libre

80 exposants vous attendent pour ce moment festif et gourmand, traditionnel moment de l’année. Des animations vous attendent (chant gospel, atelier créatif, chorale de noël, echassier…), ainsi qu’une super tombola le dimanche …Sans oublier bien sûr le Père Noël…

Venez nombreux en famille !

Rendez vous le samedi 9 et dimanche 10 décembre au Centre sportif les Pyramides à Voisins-le-Bretonneux, de 10h à 18h !

Centre sportif les Pyramides, mail Schenefeld, 78960 Voisins le Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

marché de noël marché de noel