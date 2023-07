AIMER L’ÉTÉ – Initiation au crochet Centre sportif jules noel Paris, 13 juillet 2023, Paris.

AIMER L’ÉTÉ – Initiation au crochet 13 juillet – 10 août, les jeudis Centre sportif jules noel 10 personnes MAXIMUM. Vous êtes les bienvenu.e.s à repasser pour poser vos questions les jeudis suivants. RDV en juillet les 13, 20 et 27, en août les 3 et 10.

Tout le monde connaît les carrés granny, mais avant d’en réaliser il faut apprendre à crocheter !

Les points de chaînette pour démarrer, puis des points de crochets simples – ça suffit pour créer un premier échantillon en coton qui servira de carré à démaquiller. En version plus grande ça devient par exemple un torchon ou pourquoi pas un carré d’essuie-tout pour pouvoir progressivement remplacer tout les produits jetables.

Les points simples en crochet ouvrent des possibilités infinies !

Dans le registre zéro déchet c’est LA technique à connaitre pour réaliser des carrés de démaquillage, des torchons pour la cuisine et la salle de bain ou des sacs à vrac.. et encore toute une série d’accessoires…

Vous repartirez avec des idées plein la tête de projets pour vous et à offrir.

Atelier de 2h

Cinq jeudis de suite de 10h à midi.

Tout niveau.

Centre sportif jules noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne, 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:00:00+02:00

2023-08-10T10:00:00+02:00 – 2023-08-10T12:00:00+02:00

crochet aimerlete

kristina hakala