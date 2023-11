Course pédestre La Raphéloise Centre sportif Jean Vilar Raphèle-lès-Arles, 26 novembre 2023, Raphèle-lès-Arles.

Course pédestre La Raphéloise Dimanche 26 novembre, 10h10 Centre sportif Jean Vilar

Organisée par le Stade Olympique Arlésien (SOA), la course La Raphéloise se déroulera le 26 novembre sur deux distances, le 5 et le 10 km, avec un départ à 10h de la rue des Santons et une arrivée devant le centre Jean-Vilar. Cette 2e édition offre deux nouveautés. La première : elle devient qualificative pour les championnats de France des 5 et 10 km. La deuxième : le titre de champion régional du 10 km est décerné au gagnant s’il est licencié à la ligue d’athlétisme Paca.

Les inscriptions peuvent être prises jusqu’à la veille de la course, sur le site endurancechrono.com pour le 5 km, sur le site de la ligue Paca pour les compétiteurs locaux du 10 km.

http://ligueathletismepaca.athle.fr

Centre sportif Jean Vilar Place du 8 mai 1945, 13280 Raphèle-les-Arles Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 47 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:10:00+01:00 – 2023-11-26T12:00:00+01:00

