Début : 2024-02-25T07:30:00+01:00 – 2024-02-25T13:00:00+01:00

11e Rallye de Versailles – Souvenir Ève Rousseau
Dimanche 25 février 2024, 07h30 à 13h00
Centre sportif Jean-Marc Fresnel
53, rue Rémont – 78000 Versailles
Inscription 5 €

Ouvert à tous les cyclotouristes des Yvelines et départements voisins trois parcours fléchés de 40, 60 ou 80 km sont proposés en Vallée de Chevreuse dans une ambiance très conviviale !

Contact: vincent.francou@orange.fr
https://www.versailles-cyclo.net/spip/

