Concert de Zentone dans le cadre des tournées Aix'Qui
Samedi 16 septembre, 21h00
Centre Sportif et Culturel Marcel Pagnol
La Roque-d'Anthéron

Zentone c’est la rencontre mythique entre 2 groupes légendaires du dub français Zenzile et High Tone. Ses 9 musiciens portent l’art du mixage à son sommet.

Zentone c'est la rencontre mythique entre 2 groupes légendaires du dub français Zenzile et High Tone. Ses 9 musiciens portent l'art du mixage à son sommet.

Réservations conseillées
Centre Sportif et Culturel Marcel Pagnol
13640 La Roque-d'Anthéron
Parking à proximité : Mairie, Maison de l'enfance, SPAR, Cours Foch, Cimetière

