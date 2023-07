Exposition sur le thème du cinéma et de l’optique techniques Centre sportif du Grand Dijon Saint-Apollinaire Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Saint-Apollinaire Exposition sur le thème du cinéma et de l’optique techniques Centre sportif du Grand Dijon Saint-Apollinaire, 16 septembre 2023, Saint-Apollinaire. Exposition sur le thème du cinéma et de l’optique techniques 16 et 17 septembre Centre sportif du Grand Dijon Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’exposition sur le thème du cinéma et de l’optique techniques.

Vous découvrirez l’histoire des techniques cinématographiques : support et pellicule, caméra et appareil photo, projecteur ancien et vision de films, ainsi qu’un modèle éclaté à l’échelle 5 du « Pan Cinor », cet ancêtre du zoom inventé par un Dijonnais. Centre sportif du Grand Dijon 24 rue Mitterrand 21850 Saint-Apollinaire Saint-Apollinaire 21850 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 07 86 64 16 http://www.musee-electricite.fr Le musée de l’Électricité a été créé en 1992 et a fêté ses 30 ans en 2022. Il présente l’évolution d’appareils et composants de la vie courante ainsi que les applications électriques. parking à l’entrée puis 200 mètres par l’allée centrale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

