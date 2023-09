Cet évènement est passé Portes Ouvertes et Expo photos au Centre Sportif du Dévoluy Centre Sportif du Dévoluy Le Dévoluy Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Le Dévoluy Portes Ouvertes et Expo photos au Centre Sportif du Dévoluy Centre Sportif du Dévoluy Le Dévoluy, 16 septembre 2023, Le Dévoluy. Portes Ouvertes et Expo photos au Centre Sportif du Dévoluy 16 et 17 septembre Centre Sportif du Dévoluy Venez découvrir le centre sportif du Dévoluy et tester les activités proposées : badminton, squash, sauna, salle de musculation…

Vous pourrez également profiter d’une expo photos sur le Centre Sportif de ses débuts à nos jours. Centre Sportif du Dévoluy 2, route du Puy – Superdévoluy – 05250 Le Dévoluy Le Dévoluy 05250 Saint-Étienne-en-Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 76 10 https://sport.ledevoluy.com/ Le Centre Sportif de Superdévoluy a ouvert ses portes en 2012. Cette infrastructure moderne compte 3 000m² INDOOR dédiés au sport et à la remise en forme pour agrémenter son séjour à la montagne.

Niché au cœur des Hautes-Alpes, à 1500m d’altitude, il est ouvert toute l’année et comprend :

– 1 salle multisports de 1 600m²

– 1 mur d’escalade indoor de 18m de haut

– 4 terrains de squash

– 1 espace musculation

– 1 espace pour la remise en forme

– 2 saunas

Et propose plus de 20 activités ! Parking à proximité – Accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

