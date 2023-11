2ème édition du Marché de Noël de la ville d’Isneauville Centre Sportif du Cheval Rouge Isneauville Catégories d’Évènement: Isneauville

Seine-Maritime 2ème édition du Marché de Noël de la ville d’Isneauville Centre Sportif du Cheval Rouge Isneauville, 9 décembre 2023, Isneauville. 2ème édition du Marché de Noël de la ville d’Isneauville 9 et 10 décembre Centre Sportif du Cheval Rouge Entrée libre La ville d’Isneauville organise la 2ème édition du Marché de Noël. Il se tiendra le samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10h à 18h, Salle Amélie MAURESMO du Centre Sportif du Cheval Rouge, 1448 route de Neufchâtel. 50 exposants créateurs vous proposeront une multitude d’idées pour vos cadeaux de Noël. Vin chaud et crêpes vous accompagneront lors de votre visite ! Nous vous attendons nombreux ! Centre Sportif du Cheval Rouge 1448 route de Neufchâtel 76230 Isneauville Isneauville 76230 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 32 36 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Isneauville, Seine-Maritime

Autres
Lieu
Centre Sportif du Cheval Rouge
Adresse
1448 route de Neufchâtel 76230 Isneauville
Ville
Isneauville
Departement
Seine-Maritime

