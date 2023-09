Isnovert : fête du développement durable Centre Sportif du Cheval Rouge Isneauville, 8 octobre 2023, Isneauville.

Isnovert : fête du développement durable Dimanche 8 octobre, 10h00 Centre Sportif du Cheval Rouge Entrée libre

Réservez dès à présent votre journée♻️ du dimanche 8 octobre de 10h à 17h pour participer à la 1ère édition d’Isnovert » , fête du développement durable de votre commune qui se tiendra aux Salles Annexes du Centre Sportif du Cheval Rouge. Près de 20 animations différentes pour petits et grands vous y attendent. Venez tester le mur d’escalade, vous initier au compostage, fabriquer vos produits de cosmétiques et ménagers et bien d’autre. Venez nombreux !!! Retrouvez prochainement le programme complet

Centre Sportif du Cheval Rouge 1448 route de Neufchâtel 76230 Isneauville Isneauville 76230 Seine-Maritime Normandie

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

