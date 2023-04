RÉSIDENCE ARTISTIQUE Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Méjannes-le-Clap Catégories d’Évènement: Gard

Méjannes-le-Clap RÉSIDENCE ARTISTIQUE Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes, 7 août 2023, Méjannes-le-Clap. RÉSIDENCE ARTISTIQUE 7 – 11 août Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes sur inscription. Le centre social Mosaïque de Salon de Provence vous propose la découverte et la participation à des ateliers artisitiques comme le thèatre, la musique RAP ou le cinéma encadrés par des professionnels.

Vous pourrez également pratiquer des sports de nature comme la descente en canoé au sein des paysages merveilleux autour de Mejannes Le Clap. A travers ces activités vous pourrez découvrir la faune et la flore locale. Toutes les activités seront encadrées par du personnel professionnel diplômé. Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Chemin des sports Méjannes-le-Clap 30430 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mosaique.centres-sociaux.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T12:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Autres Lieu Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Adresse Chemin des sports Ville Méjannes-le-Clap Departement Gard Age min 6 Age max 16 Lieu Ville Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Méjannes-le-Clap

Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Méjannes-le-Clap Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mejannes-le-clap/

RÉSIDENCE ARTISTIQUE Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes 2023-08-07 was last modified: by RÉSIDENCE ARTISTIQUE Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes 7 août 2023 Centre sportif départemental Espace Gard Découvertes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

Méjannes-le-Clap Gard