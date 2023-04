Vide grenier Centre Sportif de Socoa Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

2023-10-01 09:00:00 – 2023-10-01 18:00:00

Pyrénées-Atlantiques . 4 4 EUR Organisé par le Lokala. L’occasion de trouver son bonheur à bas prix (objets, vêtements…) ! Organisé par le Lokala. L’occasion de trouver son bonheur à bas prix (objets, vêtements…) ! +33 6 32 79 68 86 Lokala cc0

