Visite guidée du centre spirituel miséricorde de Sées Centre Spirituel Miséricorde de Sées Sées, 16 septembre 2023, Sées.

Visite guidée du centre spirituel miséricorde de Sées Samedi 16 septembre, 14h30 Centre Spirituel Miséricorde de Sées Durée 1h.

A l’occasion du bicentenaire de sa fondation, la congrégation des Soeurs de la Miséricorde de Sées exposera les 16 et 17 septembre 2023 une collection d’objets emblématiques du Père Bazin et de l’histoire des Soeurs de la Miséricorde.La congrégation fut fondée en 1823 par le Père Jean Jacques Bazin, homme profondément empreint d’humilité et d’humanité, il donna voua sa vie aux services des plus petits. Visite libre Expo et chapelle de 10h – 18h. Visite commentée 14h30 samedi16. Accès Centre Spirituel par le grand parking

Centre Spirituel Miséricorde de Sées 60 rue d’Argentré 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie 0233315137 http://www.misericordesees.org https://www.facebook.com/misericordesees La congrégation fut fondée par le Père Jean Jacques Bazin en 1823 à Sées. Homme profondément empreint d’humilité et d’humanité, il voua sa vie au service des plus pauvres. « Servir le Christ en la personne des malades » c’est le charisme qui anime les sœurs de la Miséricorde depuis 200 ans à travers la France, la Réunion, l’Afrique et l’Espagne. Depuis 1990 le Centre Spirituel propose des retraites tout au long de l’année. Parking, accès peronnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Miséricorde de Sées