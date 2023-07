Comédie d’Eldar Riazanov Les Incroyables Aventures d’Italiens en Russie Centre spirituel et culturel orthodoxe russe Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Cette année, nous consacrons le programme des Journées européennes du patrimoine à la ville de Saint-Pétersbourg, qui a célébré son 320ème anniversaire en mai dernier.

Le résultat d’un vaste projet d’urbanisme commencé en 1703 sous Pierre le Grand, la « Venise du Nord » continue à fasciner ses visiteurs et fait le bonheur de ses habitants. Depuis 1990, le centre historique de Saint-Pétersbourg et les ensembles monumentaux annexes sont inscrits dans la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Projection de la comédie Les Incroyables Aventures d’Italiens en Russie réalisée par Eldar Riazanov

Nous avons décidé de conclure l’édition des JEP 2023, consacrée à la ville de Saint-Pétersbourg, par la projection d’une comédie hilarante d’Eldar Riazanov Les Incroyables Aventures d’Italiens en Russie, 1974.

La deuxième partie du film se passe à Saint-Pétersbourg et offre une occasion de se retrouver dans les rues cette ville merveilleuse dans les années 1970.

Synopsys : Un groupe des Italiens se rendent de Rome à Saint-Pétersbourg (jadis, Léningrad) pour retrouver une énorme fortune composée de neuf milliards de lires italiennes y cachée pendant la Révolution de 1917.

En russe sous-titré en anglais

A partir de 12 ans

Durée : 98 min

Salle de l’amphithéâtre

Centre spirituel et culturel orthodoxe russe
1 quai Branly
75007 paris
Paris 75007
Quartier du Gros-Caillou
Île-de-France

