Fresque du Numérique à Mouvaux Centre Spirituel du Hautmont Mouvaux, vendredi 16 février 2024.

Fresque du Numérique à Mouvaux Envie de comprendre en équipe et de manière ludique, les enjeux environnementaux du numérique et réfléchir aux actions envisageables pour tendre vers un numérique plus soutenable ? Vendredi 16 février, 18h00 Centre Spirituel du Hautmont

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif dont le but est de sensibiliser et former les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet.

Centre Spirituel du Hautmont 31 rue Mirabeau, 59420 Mouvaux Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France