Atelier du Travail Qui Relie à Mouvaux centre spirituel du Haumont Mouvaux, vendredi 16 février 2024.

Atelier du Travail Qui Relie à Mouvaux Une expérience à la frontière de l’humanité, la nature et la planète. Vendredi 16 février, 09h00 centre spirituel du Haumont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

L’atelier était utilisé originellement pour les militants engagés dans ce qui est appelé le « changement de cap », c’est-à-dire les luttes pour un monde plus soutenable et plus juste sociétalement. Il reste encore majoritairement utilisé pour les publics d’acteurs engagés dans la transformation environnementale ou humaine.

Et cette démarche peut se décliner aussi sur l’ensemble des structures pour répondre à des enjeux d’engagement des équipes dans le cadre de transformation.

Le principe est simple : reconnecter les gens à eux-mêmes, aux autres et au monde qui les entoure ; faire prendre conscience qu’ils font partie d’un écosystème où tout est relié et dans lequel ils ont un rôle à jouer.

centre spirituel du Haumont 31 Rue Mirabeau 59420 Mouvaux Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-du-travail-qui-relie »}]